Mit der Standardfunktion ZÄHLENWENN() können Sie in Excel zählen, wie oft ein bestimmter Eintrag in einem Bereich vorkommt. Wollen Sie aber ermitteln, wie oft einzelne, doppelte, dreifache usw. Einträge in einem bestimmten Bereich vorkommen, dann steht Ihnen hierfür in Excel (noch) keine Standardfunktion zur Verfügung.