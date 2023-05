Finanzplanung Kapitaldienstfähigkeit ermitteln

Worum geht es bei der Kapitaldienstfähigkeit eines Unternehmens? Warum ist diese Kennzahl für Banken und die Kreditvergabe so wichtig? Und wie wird der Kapitaldienst berechnet? Mit dem Kapitaldienst bezahlen Unternehmen Kredite in Form von Zins und Tilgung zurück. Sie müssen nachweisen, dass ihr Cashflow ausreicht, um den Kapitaldienst zu leisten. So gehen Sie vor.