Es öffnet sich das Dialogfeld Neuer Name. Vergeben Sie hier bei Name: einen aussagekräftigen Namen. In unserem Beispiel verwenden wir den Namen Hintergrundfarbe.

Bei Bereich lassen Sie die Auswahl Arbeitsmappe stehen. Damit stellen Sie sicher, dass der definierte Name in der komplette Arbeitsmappe und nicht nur in einem bestimmten Tabellenblatt verwendet werden kann.

Unter Bezieht sich auf: erfassen Sie bitte die folgende Formel:

=ZELLE.ZUORDNEN(63,INDIREKT("ZS(-1)";))

Bestätigen Sie Ihre Einstellung, indem Sie das Dialogfeld durch Klick auf OK schließen.