Um die Formel bezüglich der Koordinaten der jeweiligen Werte dynamisch zu gestalten, sollen die jeweiligen Zeilen- und Spaltenwerte in den Zellen C15 (Zeilennummer) und C16 (Spaltennummer) erfasst werden. Dort tragen Sie also ein, in welcher Zeile und welcher Spalte sich der gesuchte Wert befindet.

Den Monatsumsatz der gewünschten Filiale (in der grünen Zelle) erhalten Sie dann mit der folgenden Formel, die Sie in die Zelle C18 eingeben und durch die Enter-Taste bestätigen:

=INDEX(A1:M13;C15;C16)

Durch die Formel wird automatisch der Umsatz aus der 4. Zeile und der 3. Spalte in die Zelle C18 übertragen. Würden Sie die Zeilen- und Spaltennummern in den Zellen C15 und C16 ändern, dann wird automatisch der jeweilige Umsatz entsprechend angepasst.