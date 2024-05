Sie bekommen anschließend nur die Zeilen mit den Fehlern in der Spalte angezeigt.

Überprüfen Sie die Fehler. Beachten Sie dazu insbesondere die anderen Spalten und die Einträge in den entsprechenden Zeilen. Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie die fehlerhaften Zeilen löschen können, dann machen Sie den Filtervorgang wieder rückgängig.

Klicken Sie hierzu am rechten Rand in den Abfrageeinstellungen und hier bei Angewendete Schritte auf den Schritt Beibehaltene Fehler. Klicken Sie hier am linken Rand auf das X und entfernen Sie den Filtervorgang, in dem Sie sich nur die Zeilen mit Fehler haben anzeigen lassen.

Daraufhin werden wieder alle Zeilen angezeigt.