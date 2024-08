D&O-Versicherung

Sind Schäden im Rahmen der Produkthaftung oder Produzentenhaftung auf Managementfehler zurückzuführen, kann der Hersteller des Produkts seinerseits seine Managerinnen und Manager haftbar machen. Um deren Risiko zu beschränken, gibt es die sogenannte D&O-Versicherung (Directors-and-Officers-Versicherung, auch Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung).

Dabei muss im Einzelfall geprüft oder mit der Versicherung vereinbart werden, welche Schäden durch Management-Verhalten abgedeckt sind und welche nicht.

Einige D&O-Versicherungen decken die sogenannte Innenhaftung, also Ansprüche des Unternehmens an seine eigenen Führungskräfte, nicht ab. Das trifft insbesondere dann zu, wenn die Versicherungen des Unternehmens (Betriebshaftpflicht etc.) den eingetretenen Schaden nicht abdecken.