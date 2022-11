Beispiel für eine gut vorbereitete Firmenübergabe

Nicht immer verläuft die Übergabe so reibungslos wie in folgendem Beispiel:

Der Enkel des Firmengründers sollte den Betrieb seines Opas übernehmen. Anders als in vielen Unternehmen absolvierte er seine Ausbildung nicht im elterlichen Betrieb, sondern bei einem Konkurrenzunternehmen. Danach schloss er ein Ingenieurstudium ab, arbeitete in den Semesterferien aber im elterlichen Betrieb. Erst nach Abschluss des Studiums stieg er komplett in die Firma ein, musste dort jedoch alles von der Pike auf lernen und sich hocharbeiten.

Neben der körperlich anstrengenden Arbeit nahm er auch an Messen teil, führte Zufriedenheitsbefragungen bei Kunden durch oder schrieb Anleitungen für den Aufbau der Ware. So erwarb er sich den Respekt und das Vertrauen der Mitarbeiter und der Kunden. Ein wesentlicher Faktor bei der Unternehmensnachfolge, denn oft sind Konflikte zwischen neuem Chef und alteingesessenen Mitarbeitern an der Tagesordnung.

Da das Unternehmen bisher stark vom Senior-Chef geprägt war, hatten sowohl Vater als auch Sohn durch die fließende Übergabe genug Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Dem Senior fiel es leichter, sich peu à peu zurückzuziehen und seinem Sohn das Geschäft zu überlassen. Der Sohn konnte schrittweise in seine neue Rolle hineinwachsen und das Unternehmen nach seinen Vorstellungen formen und weiter voranbringen.