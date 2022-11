Warum werden Unternehmeraufgaben häufig vernachlässigt?

Soweit das Prinzip, das sich bei kleineren Unternehmen in der Realität allerdings selten so finden lässt: Fast immer vereint der Unternehmer als Generalist alle drei Fähigkeiten ganz oder zumindest in Teilen in seiner Person.

Viele Unternehmer gerade mit kleineren Unternehmen müssen sich auf die Fachaufgaben - hier insbesondere auf die eigentliche Leistungserbringung - konzentrieren, denn schließlich führen nur diese zu Erträgen. (Scheinbar) weniger wichtige oder ungeliebte Fachaufgaben werden dann oft nur im unvermeidbaren Umfang ausgeführt.

Das gilt nicht selten auch für die Aufgaben, die für das kurz- und mittelfristige Wachstum besonders wichtig sind unter anderem Akquisition oder Vertrieb. Während Managementaufgaben meist hinreichend erledigt werden, kommen gerade die für den langfristigen Erfolg so wichtigen Unternehmeraufgaben fast immer zu kurz.