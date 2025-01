Starke operative Abhängigkeit von einer Person als Risiko

Mit der Gründung eines Unternehmens übernehmen die Gründerin und der Gründer eine weitreichende Verantwortung. Wie diese Verantwortung im Unternehmen gelebt und wie das Unternehmen geführt wird, entscheidet über den Fortbestand des Unternehmens in der Zukunft, wenn es um die Nachfolgeregelung geht.

Die Erfahrung zeigt, dass das Unternehmen nicht zu stark in dieser Übergabephase von der Person der Unternehmerin oder des Unternehmers abhängen sollte. Eine zu starke operative Abhängigkeit und die enge Einbindung des Unternehmers führen dazu, dass bei einem Wechsel oder Ausfall das Unternehmen in schwieriges Fahrwasser geraten und vor große Herausforderungen gestellt werden kann.

Das erschwert die Nachfolge, da selten ein Doppelgänger gefunden wird und dies auch nicht förderlich ist. Wichtig bei der Suche nach einer Nachfolge ist eher das Vertrauen in diese Person.

Daher ist es entscheidend, rechtzeitig das eigene Unternehmen in seinen Strukturen und Prozessen so aufzustellen, dass es operativ nicht zwingend von einer Person abhängig ist. So kann später eine Übergabe auch aus Kunden- und Lieferantensicht leichter und schneller erfolgen.