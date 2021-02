Aufgaben passend zur Persönlichkeit vergeben

Menschen reagieren in ihrem Denken, Fühlen und Handeln nach bewährten Mustern und verhalten sich in bestimmten Situationen in einer für sie charakteristischen Weise. Grundlage für dieses Verhalten ist der individuelle Gehirn-Cocktail an Neurotransmittern. Roth geht davon aus, dass das Zusammenwirken der Neurotransmitter in bestimmten limbischen und kognitiven Hirnzentren fünf Persönlichkeitstypen bewirkt:

Stark extravertierter Typ mit einem Überschuss an Noradrenalin und Cortisol

Leicht extravertierter Typ mit einer Dominanz von Dopamin, Oxitocin, und einer Schwäche von Serotonin, Noradrenalin und Acetylcholin

Ausgeglichener Typ

Leicht ängstlicher Typ mit einem Mangel an Serotonin und endogenen Opioiden

Stark ängstlicher Typ mit einem Mangel an Cortisol, Serotonin und Oxitocin

Menschen verhalten sich nach Algorithmen, die im Gehirn ablaufen und durch neuromodulatorische Substanzen in limbischen und kognitiven Hirnzentren bestimmt werden.