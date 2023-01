Mitarbeiter zu viel loben

Respektable und außergewöhnliche Leistungen anzuerkennen, ist zunächst einmal nichts Falsches. Jeder Mensch, jeder Mitarbeiter braucht Anerkennung. Was aber, wenn das Lob dazu führt, dass die Mitarbeitenden ihre Aktivitäten davon abhängig machen, ob sie gelobt werden oder nicht? Wenn Lob mithin zum alleinigen Motivator für Leistungen wird?

Kinder- und Jugendpsychologen geben zu bedenken: Wer immer nur gelobt wird, ist nicht mehr in der Lage eigeninitiativ zu handeln. Es besteht die Gefahr, dass ein Mensch so und nicht anders handelt, nur weil er gelobt werden möchte. Mitarbeiter also könnten nur deshalb höflich und zuvorkommend zu Kunden sein, weil sie sich lobende Worte erhoffen. Dies wäre jedoch wenig zielführend und kontraproduktiv, denn zu viel Lob nutzt sich schnell ab.

Lösung: Loben Sie dosiert und nur dann, wenn es auch tatsächlich gerechtfertigt ist.