Schritt 2: Mit dem toxischen Mitarbeiter sprechen

Ihnen ist ein bestimmter Mitarbeiter aufgefallen, der eigentlich eine super Leistung bringt, in letzter Zeit jedoch nur am Meckern ist? Dann versuchen Sie diesen Mitarbeiter in Meetings oder auch beim Kaffeeklatsch genauer zu beobachten. Finden Sie Beispiele für sein destruktives Verhalten.

Diese Beispiele können Sie dann im Vieraugengespräch nutzen, um dem Mitarbeiter anhand des beobachteten Verhaltens den Spiegel vorzuhalten. Das Erstgespräch sollte nur dazu dienen, dass Sie dem Mitarbeiter Ihre Beobachtung mitteilen. Vermeiden Sie hitzige Diskussionen, lassen Sie dem Mitarbeiter lieber Zeit, über sein Verhalten nachzudenken.