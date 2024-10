So fördern Sie Eigeninitiative im Unternehmen

Vor- und Nachteile von Eigeninitiative

Wer genau hinschaut, kann schnell erkennen, wer Eigeninitiative zeigt und wer nicht. Menschen mit Eigeninitiative denken mit und warten nicht, bis ihnen jemand sagt, was sie tun sollen. Sie werden von sich aus aktiv und nehmen die Dinge in die Hand, sie gehen die anstehenden Aufgaben an. Ohne ein solches Engagement wäre kein Unternehmen wettbewerbsfähig.

Doch obwohl Eigeninitiative in fast jeder Stellenanzeige erwartet wird und obwohl sie der Motor für viele Abläufe in Unternehmen ist – allzu oft werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen dabei aber ausgebremst.

Denn Eigeninitiative kann auch Nachteile haben. Manchmal ist sie für die Vorgesetzten und für Kolleginnen und Kollegen unbequem. Sie kann fordernd und anstrengend sein und vielleicht in eine falsche Richtung gehen. Dann ist es schwierig, eigeninitiative Menschen in ihrem Eifer zu bremsen.