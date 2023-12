In den ersten Argumenten definieren Sie zuerst die Namen (Variablen) und die Herkunft des jeweiligen Wertes, die in der Funktion verwendet werden sollen:

Nettobetrag =LET( Nettobetrag;A2 ;Steuersatz;B2;Nettobetrag*Steuersatz)

=LET( ;Steuersatz;B2;Nettobetrag*Steuersatz) Steuersatz =LET(Nettobetrag;A2;Steuersatz;B2;Nettobetrag*Steuersatz)

Im letzten Argument der Funktion LET() wird dann immer die eigentliche Berechnung durchgeführt. Hier werden die definierten Namen (Variablen) für die Berechnung verwendet.

Berechnung =LET(Nettobetrag;A2;Steuersatz;B2;Nettobetrag*Steuersatz)

Da die definierten Namen nur in der jeweiligen Formel gelten, können Sie die Funktion daher ohne Probleme in andere Zellen kopieren, ohne dass es zu Namenskonflikten in der Arbeitsmappe kommt.