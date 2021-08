Hintergrund: Gamification und Serious Games

Gamification bedeutet vereinfacht gesagt die „Spielifizierung“ von spielfremden Kontexten. Die Grundidee: Typische Elemente aus klassischen Spielen tauchen in Bereichen auf, wo Kunden oder Mitarbeitende es nicht erwarten. Im Prinzip keine neue Idee, gelten doch Bonusmeilen bei Vielfliegern oder Treuepunkte im Einzelhandel bereits als Gamification.

Durch die wachsende Zahl an Software-Anwendungen, Cloud-Techniken, aber auch durch Cyberbedrohungen in unserem All- und Arbeitstag sind die Anwendungsfelder breiter geworden und das Potenzial stetig gewachsen. Gamification ergänzt alltägliche Routinen und bricht aus einem festen Rahmen aus.

Der Begriff Serious Games wird oft im selben Zusammenhang wie Gamification verwendet. Serious Games sind aber übergreifend zu sehen. Sie schließen ganz allgemein die Lücke zwischen Bildung und praktischer Anwendung von Wissen. Ein Beispiel dafür ist ein Flugsimulator, an dem Pilotinnen und Piloten Starts und Landungen trainieren.