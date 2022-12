Warum muss alles nochmal mündlich wiederholt werden?

Mündlich wird viel aus der schriftlichen Betriebsanweisung wiederholt, doch trotzdem ist die Unterweisung ein wichtiger Zusatz. Zum einen, weil schriftliche Dokumente oft nicht genau gelesen werden. Zum anderen, weil Sie so auf spezielle Situationen im Unternehmen eingehen können.

Das können etwa Fehler, Gefahrensituationen oder Unfälle sein, die in den vergangenen Wochen passiert sind. Auch Aktualisierungen in der Betriebsanweisung werden am besten noch einmal besprochen, damit sie nicht im täglichen Geschehen untergehen. Außerdem lassen sich hier offene Fragen beantworten und Verbesserungsvorschläge für das Gefahrenmanagement sammeln.