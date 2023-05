Kunden beraten und helfen als neue Haltung im Marketing

Jede Werbebotschaft sollte als eine Form der „Weiterbildung“ verstanden werden: Bilden Sie durch Ihre Botschaft Ihre Kundinnen und Kunden weiter. Dies gelingt dann, wenn Sie ihnen unmissverständlich klarmachen, wobei Sie ihnen helfen können. Sie als Autorität, als Expertin oder Experte, müssen Ihrem Kunden dabei helfen, dessen Problem zu lösen. Das Marketing erhält durch diese neue Haltung eine beratende Funktion. Die Zielgruppe wird beraten und dadurch findet sie das richtige Produkt, welches ihr Problem löst.

Sie bieten Ihrer Zielgruppe also zunächst einmal Informationen an und bilden sie dadurch weiter. Erklären Sie hierfür einfach, was das spezifische Problem ist und welche Möglichkeiten es gibt, dieses Problem zu lösen. Erst wenn diese Schritte durchgeführt sind, bieten Sie ein konkretes Produkt an und sprechen eine Empfehlung aus, was zu tun ist.

Doch warum kommen Verkäufe trotzdem nicht zustande? Und was können Sie für Ihre zukünftigen Werbebotschaften daraus lernen?