Ein überhitzter Arbeitsplatz beeinträchtigt zur Sommerzeit nicht nur in hohem Maße das Wohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit. Besonders davon betroffen sind Beschäftigte in Bürogebäuden, in denen sich keine Klimaanlage befindet.

Dabei klettern vor allem in Gebäudekomplexen mit Glasfassaden die Innentemperaturen schnell auf ein unangenehmes Niveau. Befinden sich viele Mitarbeiter in einem Großraumbüro, begünstigt das ebenfalls einen Temperaturanstieg. Wärmeabstrahlende Bürogeräte wie Computer und Drucker verschärfen das Problem zusätzlich.

Für Arbeitgeber ist gemäß der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) jedoch vorgeschrieben, dafür Sorge zu tragen, dass die Bedingungen am Arbeitsplatz zumutbar bleiben und die Raumtemperatur 26 Grad nicht überschreitet. So gibt es unterschiedliche Vorkehrungen, die sich in der Alltagspraxis recht gut umsetzen lassen.