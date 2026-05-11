Wirtschaftliches, politisches und geografisches Wettbewerbsumfeld

Die Kenntnis geltender Gesetze und des politischen Umfelds der Zielländer ist eine notwendige Bedingung, um überhaupt in einem Land tätig werden zu können.

Gesetzliche Vorschriften, beispielsweise notwendige Hinweise und Warnungen, um Gefährdungen bei der Produktnutzung auszuschließen, sind ein einfaches Beispiel: Exporte in die USA müssen explizite Hinweise enthalten, beispielsweise, dass Baumwolle entflammbar ist.

Erfolgen die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise nicht, kann der Hersteller in einem Schadensfall zur Verantwortung gezogen werden.

Das Wettbewerbsumfeld und vor allem auch seine Veränderungen müssen von international operierenden Unternehmen verstanden werden. Sie müssen sich dem Wettbewerb lokaler Anbieter stellen. So sind im chinesischen Automarkt die lange Zeit führenden deutschen Marken durch lokale Autobauer unter Druck geraten.

Die physikalischen und geografischen Bedingungen sowie die Technologieentwicklung bedürfen der Aufmerksamkeit. Länderspezifische Infrastrukturen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Logistik.

Will man nach Indonesien vermarkten, muss man wissen, dass es sich um einen Inselstaat mit einer unzureichenden Verkehrsinfrastruktur handelt. Die physische Umgebung ist zu beachten, beispielsweise beim Angebot von Fahrzeugen:

Wie und wo werden sie genutzt?

Ist mit besonders strengen Wintern zu rechnen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit?

Wie ist die Beschaffenheit der Straßen?

Wird häufig durch kurvige Bergstraßen gefahren oder meist mit gleichem Tempo entlang gerader Straßenverläufe?

Das Ausstattungsangebot muss darauf abgestimmt werden.

Klimatische Bedingungen zwingen die Hersteller zur Differenzierung, beispielsweise wenn die Haltbarkeit von Produkten sichergestellt werden muss. Schokolade, die in den Tropen verkauft wird, enthält deshalb Zusätze, die das Schmelzen verhindern.

Unternehmen müssen die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung einschätzen, beispielsweise die Kaufkraft in einem Land.

Will man in Ländern vermarkten, in denen die Löhne und das verfügbare Haushaltseinkommen niedrig sind, kann man kleinere Portionierungen anbieten. Auch in Märkten mit geringer Kaufkraft lässt sich so beispielsweise Markenkosmetik vermarkten. In kleinerem Format kann das Produkt damit erschwinglich gemacht werden.

Gerade eine hohe Kaufkraft kann Anpassungen erfordern, wie die deutschen Autohersteller bei der Erschließung asiatischer Märkte lernen mussten. BMW stellte fest, dass die Kaufkraft der privaten Haushalte in Japan die Anschaffung der BMW 7er Reihe durchaus zuließ, der Verkauf aber durch die kleinen Garagenplätze in Japan erschwert wurde.

Auch in Hongkong ließ die Kaufkraft schon vor vielen Jahren den Verkauf von Luxuslimousinen zu. Am Steuer saß jedoch meist nicht der Käufer, sondern sein Fahrer. Der deutsche Slogan von BMW „Freude am Fahren“ musste neu interpretiert werden, zum Beispiel in Bezug auf die Gestaltung des Fahrzeugrückraums, in dem der Eigentümer des Fahrzeuges tatsächlich Platz nimmt.