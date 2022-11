Was sind die rechtlichen Grundlagen zur Arbeitsplatzteilung?

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (§ 13 TzBfG). Der Arbeitgeber schließt dann mit jedem betroffenen Arbeitnehmer (Jobsharer) einen eigenständigen Arbeitsvertrag ab. Die Jobsharer stimmen ihre Arbeitszeit miteinander ab. Einigen sie sich nicht, bestimmt der Arbeitgeber über die Verteilung der Arbeitszeit.

Es gilt die Pflicht zur Vertretung

Bei der Arbeitsplatzteilung gilt die Pflicht zur Vertretung, wenn einer der Jobsharer an der Arbeitsleistung verhindert, eine Vertretung im Einzelfall vereinbart worden ist und diese im Einzelfall zumutbar ist.

Andernfalls gibt es keine Ausgleichspflicht (zum Beispiel bei Krankheit). Eventuelle Vertretungsarbeit muss gesondert vergütet werden. Ein Tarifvertrag kann Regelungen über die Vertretung der Jobsharing-Partner enthalten.

Wann einem Jobsharer gekündigt werden darf

Einem Jobsharer darf nicht gekündigt werden, wenn der Jobsharing-Partner das Unternehmen verlässt. Der Arbeitgeber muss den freien Teilzeitplatz neu besetzen.

Ausnahme: Der frei gewordene Arbeitsplatz kann nicht besetzt werden oder die Arbeitsplatzteilung wird aus betrieblichen Gründen aufgegeben. Dann ist eine Änderungskündigung möglich. Der Arbeitgeber bietet dem Arbeitnehmer also einen anderen Arbeitsplatz an (in Teilzeit oder Vollzeit). Nimmt der Arbeitnehmer diesen nicht an, darf ihm gekündigt werden (Beendigungskündigung).