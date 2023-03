Jour fixe planen

Alle Teilnehmer halten sich an fixe Vorgaben, die nur in Ausnahmefällen geändert werden. Verbindlich vereinbart werden neben Datum und Uhrzeit auch die Teilnehmenden sowie die Dauer.

Welche Personen nehmen am Jour fixe teil?

Die Führungskraft legt fest, wer an den regelmäßig wiederkehrenden Terminen teilnimmt. Je mehr Teilnehmer dem Jour fixe beiwohnen, desto länger wird die Besprechung dauern. Insofern ist es unwirtschaftlich, die Zeit von Mitarbeitenden zu verschwenden, die gar nichts zum Thema beitragen oder von neuen Informationen nicht sofort erfahren müssen.

Daher gilt: Es nehmen so viele Kollegen und Kolleginnen wie nötig, aber so wenige wie möglich teil. Legen Sie den Personenkreis fest, der am Jour fixe normalerweise immer teilnehmen sollte. Diese Gruppe besteht aus den Teammitgliedern und der Führungskraft. Je nach Projekt oder Thema werden weitere Personen eingeladen, die mit den Themen kurzfristig direkt zu tun haben.

Wie den passenden Termin für den Jour fixe finden?

Der Jour fixe findet idealerweise zu einem Termin statt, an dem möglichst viele Teammitglieder verfügbar sind. Der fixe Termin wird einmalig und danach auf unbestimmte Dauer geltend mit den Teilnehmern gemeinsam festgelegt. So fühlt sich niemand übergangen.

Typischerweise findet der Jour fixe deutlich nach 9 Uhr und vor 17 Uhr und nicht während der typischen Mittagspausenzeit zwischen 12 und 14 Uhr statt.

Wie lange dauert der Jour fixe?

Die Dauer des Jour fixe festzulegen, bietet einen großen Vorteil: Die Teilnehmer konzentrieren sich während der Diskussion auf das Wesentliche, wenn Sie nur begrenzt Zeit dazu haben. Legen Sie daher eine Gesamtdauer und eine Dauer für die einzelnen Themen fest.

Ist das Team groß und viele Themen werden besprochen, dauert der Jour fixe länger als bei kleinen Gruppen. In der Praxis bietet es sich an, eine Mindestdauer und eine maximale Dauer einzuplanen. Dieser zeitliche Rahmen verhindert, dass man sich während anregender Diskussionen in Details verliert und Zeit vergeudet.

Als Faustregel gilt: Je häufiger man sich trifft, desto kürzer dauert der Jour fixe. Die meisten Teams planen bei wöchentlich stattfindenden Terminen eine bis anderthalb Stunden ein.