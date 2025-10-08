Menschlichkeit als Erfolgsfaktor beim KI-Einsatz

KI unterstützt, führt aber nicht. Für Führungskräfte gilt: Weniger KI kann mehr sein.

Lernen Sie zu unterscheiden, was die Maschine besser kann (zum Beispiel viele Daten von A nach B verschieben) und was der Mensch besser kann:

Netzwerken

Beziehungen aufbauen

Begeisterung wecken

gelebte Expertise einbringen

Nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden in jedem Schritt mit. Beginnen Sie nicht damit, großartige KI-Strategien zu entwickeln und Ihre Teams Top-down damit zu beglücken.

Unternehmen und Verbände sollten immer klein beginnen: In ein Team gehen und dort eine Aufgabe mithilfe von Künstlicher Intelligenz oder einer Automatisierung lösen. Ganz konkret, Schritt für Schritt.

Eine „low hanging fruit“ schafft Akzeptanz für weitere KI-Anwendungen, weil der Mehrwert für alle Mitarbeitenden ersichtlich ist. Künstliche Intelligenz ist nicht mehr abstrakte Theorie, sondern Praxis, welche die Arbeit erleichtert.