Wo KI im B2B-Vertrieb steht – ein kurzer Zahlencheck

Die KI-Nutzung in Deutschland hat 2025 deutlich zugelegt. Der Bitkom berichtet von 36 Prozent nutzender Unternehmen, weitere 47 Prozent planen oder diskutieren den Einsatz.

Am häufigsten kommt KI bislang im Kundenkontakt zum Einsatz (88 Prozent), gefolgt von Marketing und Kommunikation (57 Prozent). Im Vertrieb selbst liegt der Anteil mit rund 5 Prozent noch niedrig.

Die Technologie steht in klassischen B2B-Vertriebsprozessen also erst am Anfang.

Aussagekräftiger als die reinen Nutzungszahlen ist die Lücke zwischen Einsatz und Wirkung. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2025 zeigt, dass nur rund 6 Prozent der deutschen Unternehmen KI flächendeckend einsetzen.

Ein großer Teil der genannten Zahlen beschreibt also punktuelle Experimente, nicht den produktiven Regelbetrieb.

Hinzu kommt ein Begriffsproblem. „KI“ wird inflationär verwendet. Einfache regelbasierte Automatisierungen, klassische CRM-Filter und selbstlernende Sprachmodelle laufen heute alle unter diesem Label.

Für Entscheider heißt das: Nicht jede als „KI-gestützt“ beworbene Funktion hat tatsächlich einen Lernmechanismus. Oft steckt dahinter eine konfigurierte Wenn-dann-Regel.