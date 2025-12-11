Neue Rollen und Zuständigkeiten

Mit dem KI-Einsatz entstehen neben klassischen Funktionen völlig neue Berufsfelder, die bestehende Rollen erweitern oder ganz neue Schwerpunkte setzen. Einige zentrale Beispiele lassen sich bereits klar erkennen.

Der AI-Product-Owner übersetzt Unternehmensziele in konkrete strategisch-operative Handlungsfelder und sorgt dafür, dass KI-Projekte klar auf den geschäftlichen Nutzen ausgerichtet sind.

Ein noch junges Berufsbild ist der Prompt-Engineer oder Prompt-Designer. Er stellt sicher, dass KI-Modelle mit optimalen Eingaben arbeiten, und übernimmt damit eine wichtige Funktion in der Qualitätssicherung. Dabei geht Prompt-Engineering weit über das reine „Füttern“ von Systemen wie ChatGPT hinaus: Bei selbstlernenden Modellen kann es helfen, menschliche Ressourcen spürbar zu entlasten.

Oft arbeiten Prompt-Engineers eng mit Data-Analysts mit KI-Kompetenz zusammen, die Daten auswerten und praxisrelevante Erkenntnisse ableiten.

Wo Begeisterung für neue Möglichkeiten herrscht, braucht es zugleich klare Regeln. Hier kommen Ethik- und Governance-Manager ins Spiel, die Transparenz sicherstellen und für die Einhaltung von Standards und gesetzlichen Vorgaben sorgen.

Damit der Übergang ins KI-Zeitalter gelingt, sind außerdem Change-Manager und AI-Trainer gefragt, die den Transformationsprozess begleiten, Mitarbeitende schulen und den reibungslosen Aufbau neuer Strukturen ermöglichen.