KI-Klone im Einsatz für die barrierefreie Kommunikation

Menschen sind oft nicht so sehr an strukturiert dargelegten Inhalten interessiert – sie wollen einfach nur schnelle Antworten auf ihre Fragen. Was für Menschen ohne permanente Behinderungen gilt, gilt auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Für sie dauert ein Besuch einer Website oder ein Kauf im Internet immer deutlich länger und endet leider sehr häufig im Frust.

Vorteile für Menschen mit Seh- oder motorischen Beeinträchtigungen

Wenn ein Klon mit den Inhalten einer Website oder eines E-Books trainiert wird, können Nutzer und Nutzerinnen mit Seh- oder auch motorischen Beeinträchtigungen mit der Website interagieren, ohne sich für die gewünschten Informationen durch die gesamte Website navigieren zu müssen oder sich alle Inhalte vorlesen zu lassen.

Sie können einfach eine Frage mündlich stellen. Oder sie bekommen Vorschläge für typische Fragen, die sie stellen können, angezeigt oder vorgelesen. Das verringert den Zeitbedarf für die (potenziellen) Kunden enorm und bietet eine individuelle Customer-Journey.