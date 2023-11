2. Daten zusammenführen

Liegen alle unternehmensrelevanten Inhalte vor, sollten sie im nächsten Schritt in eine Datenbank übertragen und dort gebündelt werden. Häufig liegen die Daten an unterschiedlichsten Stellen: in mehreren Datenbanken oder bei externen Anbietern. Besser ist es, diese Daten an einem zentralen Ort zusammenzuführen, um sie ganzheitlich für alle KI-Erlebnisse nutzen zu können.

Headless Content-Management-Systeme (CMS) sind dafür eine gute Wahl. Sie bieten nicht nur den geeigneten Ort, um hochwertige und aktuelle Daten für das Training großer Sprachmodelle bereitzustellen. Die gespeicherten Inhalte sind zudem nicht an bestimmte Darstellungen gebunden, da sie nicht an feste Layouts oder Templates gekoppelt sind.

Headless CMS ermöglichen das Speichern und Abrufen von Inhalten in strukturierter und maschinenlesbarer Form. Dies erleichtert Texte, Bilder, Metadaten und andere Inhalte zu extrahieren. So können Informationen für Sprachsuche, Chatbots und andere anspruchsvolle KI-Anwendungen optimiert werden.