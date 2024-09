Was ist die Distributed Cognition Theory?

In den letzten Jahrzehnten setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass das Lernen – also der kognitive Prozess, in dem sich Menschen neues Wissen aneignen und in ihr vorhandenes integrieren – kein Prozess ist, der sich nur in ihren Köpfen vollzieht. Er vollzieht sich vielmehr auch:

in der Interaktion mit der Umgebung, in der die Lern- und Sozialisationsprozesse stattfinden,

in der Kommunikation und Auseinandersetzung mit anderen Personen und

unter Nutzung von Tools, die dem Erwerb und Austausch von Wissen und Erfahrung dienen.

Ein Vordenker in diesem Bereich war der 1980 verstorbene Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie Jean Piaget. Unter anderem auf seinen Vorarbeiten baut die in den 1990er Jahren von dem US-amerikanischen Anthropologen Edwin Hutchins entwickelte Distributed Cognition Theory auf. Man nennt sie auch Theorie der verteilten Kognition.