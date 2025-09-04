Der Einkauf nutzt KI

Die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Einkauf – insbesondere durch sogenannte „KI-Einkäufer“ auf Unternehmensseite – hat erhebliche Auswirkungen auf Verhandlungen. Diese betreffen Vertriebsprofis, Geschäftsführer und Coaches gleichermaßen.

Es bedeutet eine radikale Veränderung der Spielregeln im Vertrieb und im Verkaufsprozess.