Warum gutes Prompten gutes Verkaufen ist

Prompten im Vertrieb heißt nicht, ChatGPT irgendwelche Texte schreiben zu lassen. Es heißt, die KI zu nutzen, um klarer zu denken.

Wer gute Prompts schreibt, trainiert seinen Verstand. Er merkt, wo er unklar ist. Er merkt, wo Argumente hängen.

Und genau da liegt der Wert. Ein erfahrener Verkäufer weiß: Die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Prompting ist nichts anderes. Nur digital.

ChatGPT ist kein Ersatz für Erfahrung, sondern ein Sparringspartner. Einer, der nie müde wird, mitzudenken. Und ja, manchmal irritiert die KI, weil sie halluziniert. Aber das ist gut so. Sie zwingt zum Sortieren. Zum Überlegen. Zum präziseren Formulieren.

Und das tut jedem Verkäufer gut. Denn nur wer eigene Klarheit hat, kann auch überzeugend verkaufen.