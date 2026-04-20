Warum sind KI-Agenten rechtlich besonders riskant?

Ein KI-Agent verfolgt ein Ziel über mehrere Schritte, trifft eigenständig Zwischenentscheidungen und nutzt externe Werkzeuge: Er verschickt E-Mails, liest Datenbanken, löst Bestellprozesse aus und aktualisiert das CRM-System.

In der Praxis sind fertige Agenten-Funktionen wie Microsoft 365 Copilot verbreitet, aber auch Automatisierungsplattformen wie n8n, Make oder Zapier sowie Entwicklerframeworks wie LangChain.

Auch Open-Source-Lösungen wie OpenClaw erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. OpenClaw läuft lokal auf eigenen Systemen und bietet damit Datenschutzvorteile, birgt durch seinen umfassenden Systemzugriff aber Sicherheitsrisiken.

All diese Agenten können auf eine unbestimmte Anzahl von Tools und Datenquellen zugreifen und mit anderen KI-Agenten interagieren.

Rechtlich besonders heikel sind Agenten, die vollständig im Hintergrund laufen und ohne menschliche Interaktion handeln, weil hier keine natürliche Kontrollmöglichkeit durch den Nutzer besteht.

Je nach Plattform verarbeitet ein Agent Daten lokal, in der EU-Cloud oder auf US-Servern. Das macht die Wahl der Plattform zur Datenschutzentscheidung.

Ein weiteres Risiko, das speziell bei KI-Agenten entsteht, ist die sogenannte Prompt-Injection-Attacke. Angreifer können durch manipulierte Eingaben – etwa in E-Mails oder auf Webseiten – den Agenten zu ungewollten Aktionen verleiten.

Da KI-Agenten häufig umfassenden Zugriff auf Systeme, Daten und externe Dienste haben, kann ein solcher Angriff erhebliche Schäden verursachen.

Unternehmen sollten daher Berechtigungen gezielt einschränken und dem Agenten nur den Zugriff gewähren, den er für seine Aufgabe tatsächlich benötigt.