Viele Projekte in Unternehmen, insbesondere Change-Projekte, haben Veränderungen zum Ziel. Davon betroffen sind Mitarbeiter, die ihr Verhalten, ihre Einstellungen oder ihre Rollen und Aufgaben ändern sollen. Das läuft in den meisten Fällen nicht ohne Konflikte ab. Dies schon allein deshalb, weil Change-Projekte so gut wie nie nur „Gewinner“, sondern auch „Verlierer“ haben. Konflikte sind somit eine normale und unausweichliche Begleiterscheinung von Veränderungsprozessen.

Das eigentliche Problem an Konflikten ist nicht ihre Existenz, sondern die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird. Konflikte sind zunächst weder negativ noch dramatisch. Wenn aber eine Seite versucht, der anderen ihre Vorstellungen gegen deren Willen aufzunötigen, werden die Konflikte bedrohlich. Kommt es zu solchen Konflikten, können Sie von der Führungskraft und dem Team selbst oder mithilfe eines Mediators gelöst werden.