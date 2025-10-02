Jedes Unternehmen kann in die Situation geraten, in der es heißt: „Wir bauen Personal ab.“

Wenn Kunden mit ihren Kaufentscheidungen und Investitionen besonders zögerlich sind, dann steigt der Druck auf die Unternehmensführung, zum ungeliebten Instrument Kostensenkung und damit verknüpft oft auch Reorganisation und Personalabbau zu greifen. Oft geht es darum,