Eigene Kundenorientierung oft überschätzt

Kundenwertschätzung betrifft alle Phasen der Leistungserbringung: Informationsphase, Angebots(vor)phase und Auftragsdurchführung sowie die Phase nach der Auftragsabwicklung. Alle Beschäftigten sind zugleich Botschafter des Unternehmens und haben insoweit eine Schlüsselfunktion für die Kundenzufriedenheit. Denn: Zufriedene Kunden kommen wieder, aber begeisterte Kunden verkaufen sogar für das Unternehmen, nämlich durch Weiterempfehlungen. Emotionale Loyalität der Kunden ist eine der stärksten Verbindungen, die Unternehmen aufbauen können. Jeder Mitarbeiter am Kundenkontaktpunkt hat es mit seinem sympathischen Auftreten in der Hand, ob er einen solchen Impuls beim Kunden setzt.

Die Praxis zeigt aber: Gerade kleinere und mittlere Unternehmen schätzen sich bezüglich der eigenen Kundenwertschätzung und Kundenorientierung weit besser ein als die Kunden selbst. Oft denken sie primär fachlich-qualitativ, das heißt: Wenn die Qualität stimmt, ist auch alles andere in Ordnung. Im Zuge dessen holen sie zu wenig Feedback und echte Kundenmeinungen ein, rücken also eher die Leistung oder das Produkt statt den Kunden in den Fokus. Diese Überschätzung ist gefährlich, denn sie verhindert Aktivität, so dass Potenziale nicht genutzt werden. Unternehmen hingegen, die sich für die konsequente Kundensicht öffnen, profitieren.