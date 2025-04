Was Kunden vom Service erwarten

Das heißt: Was Kunden als guten Service empfinden, hängt davon ab, was sie als Kernprodukt oder Kernleistung eines Unternehmens betrachten und welche Erwartungen sie

an die Produkte und Leistungen selbst und

an die Gestaltung des damit verbundenen Leistungserbringungsprozesses haben.

Was folgt hieraus für das Thema Serviceorientierung?

Serviceorientiert ist ein Unternehmen dann, wenn es die Erwartungen seiner Kunden übertrifft – und zwar regelmäßig.

Das setzt voraus, dass die Verantwortlichen zunächst analysieren: Wer sind unsere Kunden, und welche Erwartungen haben sie an uns und unsere Leistung?

Denn erst dann können sie in ihrer Organisation alle Prozesse so gestalten, dass sämtliche Erwartungen ihrer Kunden erfüllt werden, und zwar regelmäßig; also unabhängig davon,

wann diese das Unternehmen kontaktieren und

von welchem Mitarbeiter sie betreut werden.

Die Servicequalität muss sozusagen garantiert sein – selbst, wenn sie vertraglich nicht zugesichert wurde.

Dies auch, weil die Kunden sich rasch an jeden Service gewöhnen. Erfahren sie ihn mehrfach, wird er für sie selbstverständlich. Sie erwarten ihn also stets; sonst sind sie enttäuscht.

Deshalb sollten Unternehmen regelmäßig überprüfen, ob ihre Prozesse noch geeignet sind, die Serviceerwartungen ihrer Kunden zu erfüllen – zumal sich diese im Verlauf der Kundenbeziehung oft schleichend ändern.