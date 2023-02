Wichtige Kompetenzen im Kundenservice

Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden mit Kundenkontakt bei Problemen richtig reagieren. Sie dürfen nicht den Kopf verlieren, Unruhe ausstrahlen, Unlust zeigen oder unprofessionell auftreten. Oft müssen sie Regeln brechen, Initiative entwickeln, improvisieren, um dem Kunden zu helfen. Dafür müssen Sie Ihren Mitarbeitenden auch die Befugnisse geben. Diese müssen damit verantwortungsvoll umgehen.

Folgende Kompetenzen sind im Umgang mit Kunden wichtig:

Kommunikationsfähigkeit

Geduldig und aufmerksam zuhören. Den Kunden ermutigen, seine Fragen oder auch mal Beschwerden vorzubringen. Unannehmlichkeiten anerkennen. Sachverhalte und Lösungen für den Kunden verständlich und auf den Punkt erklären können.

Kreativität

Schnelle und passende Lösungen ausdenken, wie dem Kunden geholfen werden kann. Der jeweiligen Situation entsprechend agieren. Erkennen, was außerdem noch möglich wäre.

Fachwissen

Die Produkte und Leistungen des Unternehmens, die Merkmale und Funktionen genau kennen. Wissen, was funktioniert und was nicht. Die Aufgaben und Probleme des Kunden beurteilen können und wissen, was eine Lösung für den Kunden sein kann. Dem Kunden Funktionsweisen erläutern und Hilfestellung geben.

Sorgfalt und Zuverlässigkeit

Wissen, was man dem Kunden zusagen und versprechen kann – und dann dafür sorgen, dass dies auch erfüllt und eingelöst wird. Sich um die Belange des Kunden kümmern und sich für den Kunden im Unternehmen einsetzen.

Verständnis für die Erwartungen des Kunden

Erkennen, dass sich Kunden in ihren Erwartungen und Anforderungen unterscheiden. In der jeweiligen Situation schnell erkennen, was der Kunde will und welches Verhalten er erwartet. Sich einfühlen in Kunden und für jeden Kunden angemessen (re-)agieren. Empathisch sein.