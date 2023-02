Servicekultur und Servicementalität pflegen

Bedeutung der Führungskräfte für Servicequalität

Die Servicementalität ist ein Schlüsselfaktor für Servicequalität. Und die Mentalität wird maßgeblich von den Führungskräften bestimmt. Nur was diese selbst vorleben, kommt bei den Mitarbeitenden und dann durch die Servicequalität bei den Kunden an. So stehen die Führungskräfte aus allen Hierarchieebenen in der Pflicht, tagtäglich den Servicegedanken und die Servicementalität zu pflegen. Dadurch entsteht die jeweils spezielle Servicekultur des Unternehmens.

Servicementalität und Servicekultur eines Unternehmens und Serviceanbieters lassen sich im Allgemeinen nicht einfach planen, gestalten und dann umsetzen. Sie müssen langfristig und nachhaltig gepflegt werden. Die Führungskräfte müssen dazu: