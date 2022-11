Kundenzentrierung braucht Verständnis dafür, was Kunden wollen

Die meisten Unternehmen glauben, sie seien gut aufgestellt in puncto Kundenorientierung. Doch die Kluft zwischen Eigen- und Fremdbild ist riesig. Während 80 Prozent der Führungskräfte denken, dass ihre Marke die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden kennt, bestätigen das gerade einmal 15 Prozent der Verbraucher.

Das ergab eine weltweite Studie des IT-Dienstleisters Capgemini. Dieses gewaltige Maß an Selbstüberschätzung ist im Management häufig anzutreffen. Eine egozentrische Sicht und ein verstellter Blick für das, was Kundenorientierung wirklich bedeutet, ist die Norm.

Beispiele: Wie Kundenzentrierung nicht gelingt

Im stationären Lebensmitteleinzelhandel

Nicht die Produkte kommen dort ins Regal oder in die Handzettelwerbung, die sich die Kunden am meisten wünschen, sondern die, für die es von den Herstellern die höchsten Werbekostenzuschüsse gibt.

In einem Online-Shop hingegen sind die Angebote, die ein Interessent dort sieht, längst personalisiert. Und die Nutzerführung ist intuitiv. Denn nicht die mühsame Suche, sondern das bequeme, schnelle Finden von Passendem führt zum Kauf.

Beim Verkaufsgespräch im B2B-Geschäft

Meist startet es mit einer ausufernden „Wir sind – wir machen – wir können“-Präsentation. „Der Kunde muss doch zunächst unser Portfolio kennen“, heißt es oft. Nein, muss er nicht! Er hat ein Defizit, ein Problem, einen Schmerz, einen Painpoint.

Die Kundenprobleme müssen so schnell wie möglich erfasst und dann so passgenau wie möglich beseitigt werden. Also: erst das Kundenproblem, dann die Anbieterlösung. So gelingt der Abschluss.