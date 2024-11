Beispiel: Daten aus dem Ticket-System zur Analyse der Bearbeitungszeiten

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel mit Daten aus einem Ticket-System. Für jedes Ticket (Spalte A) ist das Datum der Eröffnung (Spalte B) und das Datum der Schließung, also der Tag, an dem das Ticket vollständig als bearbeitet markiert ist (Spalte C), angegeben. Ist das Ticket noch nicht vollständig bearbeitet, bleibt der Eintrag in Spalte C leer.

Wurde in der Spalte C ein Schließungsdatum erfasst, dann soll in der Spalte D die Dauer in Tagen ausgegeben werden, wie lange das Ticket in Bearbeitung (offen) war. Ist kein Schließungsdatum in der Spalte C erfasst, dann soll in der Spalte D die Anzahl der Tage dargestellt werden, wie lange das Ticket bereits in Bearbeitung (offen) ist.