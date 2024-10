Beispiel: Liste mit unterschiedlichen Produktmerkmalen

In der folgenden Abbildung sehen Sie in der Spalte A eine Liste mit Artikeln und in Spalte B die Eigenschaften der Artikel, getrennt durch ein Leerzeichen.

In der Spalte D sind die Eigenschaften definiert, die gesucht werden sollen.

Sollten die gesuchten Eigenschaften in der Spalte B enthalten sein, dann sollen die übereinstimmten Werte in der Spalte G als Ergebnis für den in Spalte F noch einmal aufgeführten Artikel ausgegeben werden.