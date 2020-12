Warum Sie Weihnachtsgrußkarten schreiben sollten

Speziell das Jahresendgeschäft ist eine stressige Zeit, in der vielleicht auch Ihre Kunden viel zu tun haben. Eine individuell an den Kunden gerichtete Weihnachtsgrußkarte kann etwas Erfreuliches in das stressige Weihnachtsgeschäft bringen. Mit einer persönlichen Grußkarte bringen Sie Ihre Wertschätzung zum Ausdruck und bedanken sich für die gute Zusammenarbeit.

Die Weihnachtskarte vermittelt, dass Sie weiterhin an einer guten Zusammenarbeit oder am Aufrechterhalten der Kundenbeziehung interessiert sind. Der Kunde wird Sie positiv in Erinnerung behalten. Außerdem werten Sie Ihr Unternehmensimage auf, indem Sie Individualität und Corporate Identity beim Weihnachtsgruß verbinden. Das ist zudem eine gute Gelegenheit, mit früheren Kunden wieder in Kontakt zu treten.