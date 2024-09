Postkarten-Marketing und DSGVO – was ist erlaubt?

Direktmarketing per Postkarte an Bestandskunden sowie an Neukunden ist auch nach Inkrafttreten der Datenschutzbestimmungen nach DSGVO weiterhin möglich. Postalisches Direktmarketing kann auf berechtigte Unternehmensinteressen gestützt werden und bedarf keiner expliziten Einwilligung. Somit können alle Bestandskunden adressiert werden – bis diese per Opt-Out der direkten Ansprache widersprechen.