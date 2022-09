Kann man Führung lernen?

Gute Führungskräfte müssen keine Halbgötter sein. Es geht auch ohne ein riesiges Spektrum an Kompetenzen und Intelligenzen. Management ist eine praktische Disziplin und Führung erlernbar. Fragt man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, ob sie ein Bild davon haben, wie sie geführt werden, wird dies meist verneint.

Gleichzeitig wird der Wunsch nach transparenten Führungsmethoden laut. Selbst die Mitarbeitenden wünschen sich Klarheit in Sachen Führung, nicht nur das obere Management. Aus dieser Klarheit und Transparenz entsteht Vertrauen – ein Wert der in vielen Organisationen abhandengekommen ist.

Das Führungssystem Leading Simple besticht durch eine klare Struktur und einen präzisen Aufbau; zudem definiert es die entscheidenden Punkte deutlich:

Was ein Leader tun muss – seine fünf Aufgaben Womit er es tun sollte – seine fünf Hilfsmittel Wie er es tun sollte – die fünf Prinzipien

Mit dieser klar ausgerichteten Anleitung erhält das Unternehmen eine für alle Beteiligten nachvollziehbare Führungssystematik. Alle ziehen an einem Strang und verstehen, was warum und wie getan werden muss. So wird das System zu einem didaktischen Leitfaden effektiver Führung, den auch all jene sofort verinnerlichen können, die neu in die Organisation kommen.