Handlungsaufforderung – Call-To-Action (CTA)

Sagen Sie dem Empfänger immer genau, was er tun soll. Ohne explizite Handlungsanweisung wird er wahrscheinlich nichts unternehmen. Schreiben Sie also direkt und auffordernd. Beispiel: „Bestellen Sie …“ oder „Fordern Sie an …“

Sie sollten dem Empfänger darüber hinaus vorgeben, über welches Medium er antworten soll. Sagen Sie ihm, ob er anrufen soll, ob er eine E-Mail oder Antwortkarte schicken soll. Schreiben Sie die Antwortadresse oder Telefonnummer unbedingt in den Text Ihres Briefs. So muss der Leser sie nicht suchen. Am besten legen Sie eine Antwortkarte bei. Sie macht unmissverständlich klar, dass eine Reaktion erwartet wird. Über einen QR-Code oder eine Webadresse in Ihrem Werbebrief können Sie den Leser auch auf Ihre Webadresse und eine Landing-Page führen.