Beispiel: Sich mit Fragen des Gesprächspartners identifizieren

1992 richteten in den USA zum ersten Mal Bürger bei einer politischen Podiumsdiskussion vor der Präsidentschaftswahl direkte Fragen an die Kandidaten. Zur Wahl standen unter anderem der damals amtierende Präsident George H. Bush und der damalige Gouverneur Bill Clinton. Eine afroamerikanische Bürgerin, Marisa Hall, konfrontierte den Präsidenten mit der brisanten Frage:

„Wie hat die Staatsverschuldung sich auf Ihr persönliches Leben ausgewirkt? Wenn es keine Auswirkungen gab, wie können Sie ehrlich eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme der breiten Masse finden, wenn Sie keine Erfahrung mit dem haben, was sie plagt?“

Der damalige US-Präsident George Bush antwortete:

„Also, ich denke, die Staatsverschuldung betrifft jeden. Offenbar …“

Daran erkennt man, dass er sich nicht in sie hineinversetzen konnte. Mit generalisierten Begriffen wie „jeder“, „immer“ oder „allgemein“ drückt man weder Respekt noch Wertschätzung aus – schon gar nicht, wenn explizit nach einer persönlichen Antwort gefragt wird.

Hall hatte an seiner Wortwahl erkannt, dass er die Frage nicht verstanden hatte. Sie hatte ihn nach seiner persönlichen Betroffenheit gefragt, doch Bush sprach über „jeden“.

Sie unterbrach ihn deshalb:

„Sie persönlich!“

An dieser Stelle hätte er seinen Fehler erkennen und seinen Willen beweisen müssen, sich in das Anliegen der Frau einzufühlen. Dass er das auch an dieser Stelle noch nicht tat, verstärkte den Eindruck seines Unwillens, sich mit der Frage zu identifizieren.