Welche Faktoren beeinflussen den Marktwert?

Die Antwort auf Ihre Frage „Wie viel bin ich wert?“ hängt mindestens von den folgenden Faktoren ab:

Verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium?

Wie viel Berufserfahrung ist vorhanden?

Welche nachweisbaren beruflichen Erfolge können Sie verzeichnen?

Verfügen Sie über stark ausgeprägte oder seltene Fähigkeiten?

Welches Image haben Ihre bisherigen Arbeitgeber?

In welcher Branche arbeiten Sie aktuell? (In welche Branche möchten Sie einsteigen?)

Bei Berufsanfängern: Welche Abschlussnoten haben Sie in Ausbildung oder Studium erzielt?

Je nach Branche und Arbeitgeber werden die obigen Faktoren unterschiedlich gewichtet.

Sonderfall: Bezahlung nach Tarif

Gibt es einen Tarifvertrag, richtet sich der monetäre Wert Ihrer Arbeit nach dem, was zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften verhandelt wurde.

Sie haben nur bedingt Einfluss auf Gehaltserhöhungen oder Gehaltsanpassungen – es sei denn, sie wechseln in eine höhere Gehaltsgruppe. Der Aufstieg in eine höhere Gruppe geht mit mehr Berufserfahrung in Jahren oder der Übernahme neuer Tätigkeiten einher.