Müssen Überstunden bezahlt werden?

Hierzu gibt es keine allgemeingültige gesetzliche Regelung. Deshalb kommt es darauf an, was in Ihrem Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag zum Thema Überstunden steht.

Häufig finden sich sogenannte Abgeltungsklauseln im Arbeitsvertrag. Sie besagen, dass Überstunden pauschal durch das Gehalt abgegolten sind. Meist ist die Rede von 48 Arbeitsstunden pro Woche; acht Stunden müssten also nicht bezahlt, sondern „zusätzlich“ geleistet werden.

Unwirksam sind solche Klauseln, wenn nicht erkennbar wird, wie viele Überstunden überhaupt geleistet werden müssen und warum. Diese Formulierung ist zum Beispiel nicht gültig: „Überstunden werden nicht gesondert vergütet.“

Wirksam wäre eine Abgeltungsklausel, wenn der Arbeitgeber den Zeitraum eindeutig begrenzt. Zum Beispiel: „Überstunden werden nicht gesondert vergütet, wenn sie einen Umfang von zwei Stunden pro Monat nicht überschreiten.“