Rahmenbedingungen der Arbeit bewerten

Wie sind die Arbeitsbedingungen?

Die Arbeitsbedingungen haben einen großen Einfluss auf Zufriedenheit und Gesundheit von Beschäftigten. Bei der Bewertung der Arbeit und der persönlichen Arbeitsbedingungen gilt das Sprichwort „Love it, change it or leave it“. Wenn Ihnen die aktuellen Arbeitsbedingungen nicht gefallen, dann haben Sie drei Möglichkeiten:

die Arbeitsbedingungen trotzdem akzeptieren , wie sie sind: love it

, wie sie sind: love it darauf hinwirken oder dazu beitragen, dass sich die Bedingungen ändern : change it

: change it den Arbeitsplatz wechseln: leave it

Machen Sie sich klar, mit welchen Aspekten der Arbeitsgestaltung Sie leben können und mit welchen Sie keinesfalls leben wollen oder können; zum Beispiel aufgrund starker Belastungen und Beanspruchungen mit gesundheitlichen Beschwerden. Entsprechend entscheiden Sie sich für eine der drei Möglichkeiten.