2-3-1-Strategie anwenden

Ihre Argumentationskette können Sie nach der 2-3-1-Strategie aufbauen. Beginnen Sie mit Ihrem zweitbesten Argument, fahren Sie mit Ihrem drittbesten fort und schließen Sie mit Ihrem besten Argument ab.

Mit dem ersten Schritt wecken Sie die Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners. Nach dem Zweiten meint er, sich durchsetzen zu können. Nach dem letzten und stärksten Argument machen Sie eine Pause. So kann das Argument länger und überzeugend wirken.

Die folgenden Sätze können Sie in der Gehaltsverhandlung so oder so ähnlich formulieren:

Sie:

Ich möchte mit Ihnen über eine Anpassung meines Gehalts sprechen. Als Erstes möchte ich betonen, dass ich im letzten Jahr erfolgreich mehrere Projekte geleitet habe, was zu einer messbaren Steigerung der Kundenzufriedenheit geführt hat.

Ihr Vorgesetzter:

Das ist ein guter Punkt, aber wir müssen auch die allgemeinen Budgetbeschränkungen berücksichtigen.

Sie:

Verständlich. Zusätzlich möchte ich hervorheben, dass ich neue Technologien in unser Team integriert habe, was unsere Arbeitsprozesse erheblich effizienter gemacht hat. Diese Fähigkeiten sind in unserer Branche sehr gefragt und bringen einen direkten Mehrwert für unser Unternehmen.

Ihr Vorgesetzter:

Das sind beeindruckende Leistungen. Wir werden sehen, was wir tun können.

Sie:

Eine Gehaltserhöhung ist auch wegen meiner führenden Rolle in der Entwicklung unseres Flaggschiffprodukts angebracht, das direkt zu einem Umsatzwachstum von über 20 % beigetragen hat. Dieser Erfolg hat unser Unternehmen in einer schwierigen Marktsituation deutlich vorangebracht.

Ihr Vorgesetzter:

Das sind überzeugende Gründe. Lassen Sie uns die Details besprechen.