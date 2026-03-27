Führungskräfte sind auf ein Aktiv-werden gepolt

Das ist häufig ein Fehler. Denn: Menschen, die emotional aufgeladen ein aus ihrer Warte bestehendes Problem schildern, wollen oft gar keine Lösung hören.

Sie wollen vielmehr gehört werden.

Sie wollen ihrem Erleben Raum geben.

Sie wollen, dass ihr Gegenüber ihr Befinden wahrnimmt – und nicht nur das Problem.

Doch warum springen Führungskräfte trotzdem so oft vorschnell in den Lösungsmodus?

Zumeist nicht aus mangelnder Empathie, sondern aus einem tief in ihnen verankerten Verantwortungsgefühl heraus: Ich muss handeln. Ich muss etwas tun – schließlich bin ich eine Führungskraft.

Dieser Impuls ist nachvollziehbar – und in vielen Situationen auch richtig. Doch wenn eine Person „unter Dampf steht“, dann schadet ein vorschnelles Drängen auf eine Lösung meist mehr, als dass es hilft.

Denn wer emotional aktiviert ist, ist für rationale Lösungsvorschläge in der Regel noch nicht aufnahmefähig. Nötig ist dann zunächst eine Stabilisierung der Person durch Beziehung.