Permanente Motivation der Mitarbeiter vermeiden

Manche Führungskräfte motivieren ihre Mitarbeiter ständig. Die Dauermotivation hat zur Folge, dass die Mitarbeiter abstumpfen. Sie haben das Gefühl: Es ist die Aufgabe des Unternehmens oder meiner Führungskraft, mich zu motivieren, damit ich Leistung bringe. Mit dieser Erwartungshaltung konfrontieren sie ihre Führungskräfte. Also investieren die Führungskräfte noch mehr in die Mitarbeitermotivation, was die entsprechende Erwartungshaltung der Mitarbeiter noch verstärkt. Die Folge: Die Mitarbeiter werden passiver.